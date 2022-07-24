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Экс-игрок «МЮ» Канчельскис призвал руководство «Спартака» назначить Мостового тренером

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Экс-игрок английского «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал руководство московского «Спартака» назначить Александра Мостового главным тренером команды, передает Sport24.

«Руководство «Спартака», ну дайте ему шанс. Вы чего, боитесь, что ли? Правильно, потому что там работают дилетанты и жулики. Они не дают Александру проявить себя на месте главного тренера», — сказал Канчельскис.

Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. В составе красно-белых от стал двукратным чемпионом СССР. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», а также за испанские «Сельту» и «Алавес».

Ранее экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов Александр Мостовой заявил о готовности стать ассистентом главного тренера московского «Спартака».

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Футбол. Чемпионат России
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