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Экс-тренер сборной России Капелло сравнил экс-игрока «Рубина» Кварацхелию с ранним Саллахом

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rubin-kazan.ru

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло высказался о новичке «Наполи» Хвиче Кварацхелии, сравнив его с лидером атак «Ливерпуля» Мохамедом Саллахом.

«Спаллетти потерял Кулибали, который обеспечил безопасность всей команде, а также голевые передачи и голы Инсинье. Но «Наполи» меня интригует. У грузина есть что-то от раннего Салаха в его движениях», — передает слова Капелло Tuttomercatoweb.

Напомним, что в марте Кварацхелия направился в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановлении контракта с полузащитником.

Кварацхелия с 31 марта 2022 года защищал цвета грузинского футбольного клуба «Динамо» Батуми после приостановления контракта с казанским «Рубином».

Контракт Кварацхелии с «Рубином» был рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Позже стало известно, что с сезона 2022/23 грузинский футболист будет выступать за «Наполи».

Ранее сообщалось, что Кварацхелия забил за «Наполи» во втором матче подряд на предсезонном турнире.

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Футбол. Чемпионат Италии
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