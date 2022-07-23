Кенкерли назвал своего фаворита в бою Дацика с Монсоном

Чемпион России по армейскому рукопашному бою Эльдар Кенкерли в субботу, 23 июля, назвал бойца смешанного стиля Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с чемпионом мира в тяжелом весе Джеффом Монсоном.

«Явный фаворит для меня, конечно, здесь Вячеслав Дацик. Он набирает обороты. Мощь у Славы достаточно большая», — сказал Кенкерли.

В то же время если Монсон переведет поединок в партер, считает Кенкерли, то у Дацика будут большие проблемы.

«Хочу пожелать всем хорошего поединка, ребятам — чтобы они порадовали нас этим боем», — цитирует Кенкерли газета «Известия».