В «Монако» рассказали о будущем Головина

Спортивный директор «Монако» Лоуренс Стюарт оценил перспективы российского хавбека клуба Александра Головина.

«Головин действительно остается в «Монако» на следующий сезон. Клуб не планирует его продавать», — приводит слова Стюарта Sport24.

Россиянин перешел в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Всего в минувшем сезоне полузащитник сыграл за французский клуб в Лиге 1 в 22 матчах, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи.

По итогам прошедшего сезона в чемпионате Франции «монегаски» завоевали бронзовые медали и квалифицировались в Лигу чемпионов, где начнут свой путь с третьего отборочного раунда.

Ранее спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту назвал слухами новость о возможном переходе Алексея Миранчука в римский клуб.

Миранчук перешел в итальянский клуб в сентябре 2020 года из московского «Локомотива». Его контракт с «Аталантой» истекает летом 2024 года.