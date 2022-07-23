Белорусская гимнастка потеряла сознание во время упражнения с булавами на турнире в Минске

Гимнастка из Белоруссии Маргарита Тимошенко потеряла сознание во время упражнения с булавами на международном турнире «Хрустальная Роза», который проходит в Минске. Об этом информирует «Матч ТВ».

Сообщается, что у девушки в этот момент шла кровь из носа. К спортсменке подбежали медики и унесли ее на руках с ковра.

Международный турнир «Хрустальная Роза» продлится в столице Белоруссии до 24 июля.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова предложила создать в гимнастике аналог Национальной хоккейной лиги, чтобы не пускать атлетов на Олимпийские игры.

Напомним, 4 марта Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.