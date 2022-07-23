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«Краснодар» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч второго тура РПЛ

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и московского «Спартака» на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свиток для команд прозвучит в 20.00 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Бородин, Литвинов, Волков, Черников, Ионов, Сперцян, Баньяц, Олусегун, Кордоба.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Чернов, Зобнин, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Мартинс, Мозес, Промес, Соболев.

В предыдущем туре москвичи в Грозном сыграли вничью с «Ахматом» (1:1). «Быки» на своем поле также разошлись миром с воронежским «Факелом» (2:2).

Ранее сообщалось, что ЦСКА на своем поле уверенно переиграл «Сочи» (3:0) во втором туре чемпионата России.

Забитыми мячами отметились Хесус Медина, оформивший дубль, а также Хорхе Карраскаль.

В следующем туре красно-синие в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 31 июля. «Сочи» на день раньше на своем поле померится силами с грозненским «Ахматом».

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Футбол. Чемпионат России
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