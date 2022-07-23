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Американский портал FiveThirtyEight предсказал чемпиона России по футболу сезона-2022/23

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РИА Новости

Суперкомпьютер американского портала FiveThirtyEight назвал будущего чемпиона Российской премьер-лиги (РПЛ), а также определил турнирную таблицу по итогам сезона-2022/23.

За основу был взят Soccer Power Index, отражающий силу команд в атаку и обороне.

По расчетам вычислительной системы, чемпионом России станет петербургский «Зенит». Такая вероятность оценивается в 57%. Суперкомпьютер уверен, что сине-бело-голубые наберут 64 очка при разнице мячей +38. Вероятность, что подопечные Сергея Семака завоюют серебро, оценивается в 19%, а вероятность того, что петербургский клуб займет третье место третье, — в 9%.

На вторую и третью позиции FiveThirtyEight поставил столичный ЦСКА и «Сочи» соответственно. Искусственный интеллект рассчитал, что красно-синие и южане наберут одинаковое количество баллов — по 50. Вероятность завоевания армейцами или сочинцами чемпионства равна 9%.

Четвертое меcто по раcчетам cуперкомпьютера займет «Cпартак» (вероятноcть победы в РПЛ — 6%), пятое — «Краcнодар» (5%), шеcтое — «Динамо» (5%), cедьмое — «Локомотив» (3%). Вылет в Первую лигу вычиcлительная cиcтема предрекает «Торпедо» и «Оренбургу». В cтыковые матчи попадут «Нижний Новгород» и «Факел».

Ранее сообщалось, что «Зенит» разгромил самарские «Крылья Советов» во втором туре РПЛ.

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Футбол. Чемпионат России
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