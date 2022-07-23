Ла Лига требует аннулировать контракт Мбаппе с «ПСЖ»

Руководство Ла Лиги обратилось в суд Парижа с требованием аннулировать контракт французского нападающего Килиана Мбаппе с «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает AFP.

По информации источника, представители чемпионата Испании также намерены потребовать от суда отмены решения Национального департамента по контролю управления, согласно которому к французского клубу нет никаких финансовых претензий.

Ла Лига считает, что «ПСЖ» не соблюдает финансовый фейр-плей. Мбаппе по новому контракту с парижским клубом стал самым высокооплачиваемым игроком мира.

21 мая стало известно, что Килиан Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ», который рассчитан до 2025 года. При этом ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с мадридским «Реалом». Однако громкий переход не состоялся. Теперь зарплата Мбаппе во Франции составляет €40 млн в год.

Ранее хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич высказался о несостоявшемся переходе Килиана Мбаппе в мадридский клуб.