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В «Тампе» рассказали, почему предложили Сергачеву 8-летний контракт

В «Тампе» считают, что Сергачев продолжит прогрессировать

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Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, почему был подписан 8-летний контракт с российским защитником Михаилом Сергачевым.

«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. На мой взгляд, Сергачев лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадеживает», — цитирует БрисБуа The Athletic.

Россиянин подписал соглашение сроком на восемь лет с зарплатой в 8,5 млн долларов в год, став самым дорогим защитником в истории лиги. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2023/24, так как старое действует до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Сергачев провел за «Тампу» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 78 матчей, в которых забросил семь шайб и сделал 31 результативную передачу. В плей-офф турнира россиянин выходил на лед 23 раза, отметившись двумя заброшенными шайбами и семью ассистами.

Ранее Сергачев рассказал, куда потратит несколько миллионов по новому контракту.

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Хоккей. НХЛ
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