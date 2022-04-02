В «Спартаке» ответили, готовы ли дать контракт Черышеву

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков ответил, готов ли клуб пригласить российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в команду.

«Нет, не собираемся приглашать Черышева», — приводит слова Мележикова Bombardir.

Напомним, Дмитрий, отец Дениса Черышева, заявил, что хотел бы увидеть своего сына в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он считает, что после ухода бразильского защитника красно-белых Айртона его сын способен сыграть на его левом фланге.

Денис Черышев родился в Нижнем Новгороде, но никогда не выступал за российские клубы. Он является воспитанником мадридского «Реала», за основную команду ему удалось сыграть лишь два матча.

В Испании он выступал также за «Севилью» и «Вильярреал». Сейчас россиянин является игроком «Валенсии». В этом сезоне полузащитник принял участие в 10 матчах своей команды в чемпионате Испании, на его счету лишь одна голевая передача.

В этом сезоне красно-белые после 22 туров набрали 27 очков и располагаются на девятом месте в таблице. Сегодня москвичи должны сыграть против «Локомотива».

Ранее Рауль Рианчо заявил, что Денис Черышев считается в Испании большим футболистом.