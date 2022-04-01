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Непряева оценила уровень проведения чемпионата России по лыжным гонкам

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российская лыжница Наталья Непряева высоко оценила уровень организации чемпионата России по лыжным гонкам. Ее слова передает Министерство физической культуры и спорта Коми в социальной сети «ВКонтакте».

«Организация не вызывает никаких претензий, все подготовлено на высшем уровне. Сравнивая с большим количеством различных стадионов, где я бывала, могу сказать, что организация чемпионата соответствует соревнованиям мирового уровня. Поверьте, есть много мест, где проводятся соревнования статусом выше, а организация хуже», — сказала Непряева.

На Играх в Пекине Наталья Непряева завоевала свою первую золотую олимпийскую медаль. Также в активе россиянки серебро и бронза Олимпиады в Китае.

Также в этом сезоне Наталья Непряева смогла выиграть общий зачет Кубка мира, несмотря на пропуск последних трех этапов из-за отстранения российских лыжников. У мужчин лучшим стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место досталось триумфатору предыдущих двух лет — Александру Большунову.

Стоит отметить, что Непряева в сезоне-2021/22 стала победительницей многодневки «Тур де Ски». Этот титул достался российской лыжнице впервые за последний 21 год. Сейчас она принимает участие в чемпионате России.

Ранее четырехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Сметанина отреагировала на сравнение с Натальей Непряевой.

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