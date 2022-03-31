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Тарасова сравнила уровень российских и международных турниров по фигурному катанию

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Пресс-служба Первого канала

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об уровне российских соревнований по фигурному катанию.

«Посмотрите, как сейчас выступали наши девочки. Прекрасно. Или вы российские турниры за соревнования не считаете? Да, российский и международный уровень турниров разный. И у нас он выше», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Для них международный сезон завершен. Они не смогли выступить на чемпионате мира во французском Монпелье.

Российские фигуристы приняли участие в Кубке Первого канала.

Ранее олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк прокомментировал победу своей команды на Кубке Первого канала, а также обратился к чемпионке Игр в Пекине в женском одиночном катании Анне Щербаковой.

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