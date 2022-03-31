Колыванов об отстранении РФС: если бы это произошло, то это был бы худший вариант для нас

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в беседе с корреспондентом «Газета.Ru» дал комментарий о результатах заседание 72-го конгресса Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее сообщалось, что ФИФА не исключила и не приостановила членство РФС.

«Замечательно, что Россию не исключили. Сейчас непростой период, ходят разные слухи. Не стоит на них обращать внимание. Конечно, если бы это произошло, то это был бы один из худших вариантов для нас. Но все закончилось благополучно. Надо двигаться дальше и смотреть в будущее с оптимизмом», — сказал эксперт.

Отметим, что в повестке дня конгресса ФИФА были включены 12 пунктов, большая часть из которых носит формальный характер. Самым интересным являлся пункт «Приостановление или исключение члена организации», который как раз и мог коснуться РФС.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.