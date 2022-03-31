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Тренер «Зенита» попал в ДТП по дороге на тренировку

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в ДТП по дороге на тренировку команды. Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что в автомобильной аварии нет серьезных пострадавших. Из-за из-за сложившихся обстоятельств Тимощук вынужденно пропускает тренировку сине-бело-голубых.

Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007-2009 и 2013-2015 годов футболист выступал за российский ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.

Ранее стало известно, что президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на 72-м конгрессе организации объявил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах президента ФИФА на 73-м конгрессе в 2023 году.

Напомним, что на сегодняшнем мероприятии ФИФА не рассматривала вопрос об исключении или приостановке членства Российского футбольного союза (РФС). На заседании присутствовала делегация РФС, которую возглавил Александр Алаев.

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Футбол. Чемпионат России
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