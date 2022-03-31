Коваленко: участие России в Кубке мира подчеркнет абсурдность ситуации в мировом хоккее

Бывший хоккеист сборной России Андрей Коваленко считает, что национальная команда сможет принять участие в Кубке мира 2024 года. Его слова передает Russia-Hockey.ru.

«Решать будет НХЛ, то есть бизнес-составляющая. Не вижу смысла бойкотировать Кубок мира, наоборот, участие в нем сборной России будет в плюс нашей стране и только подчеркнет всю абсурдность ситуации в мировом хоккее», — сказал Коваленко.

Ранее чешский журналист Isport.cz Ян Денемарк выразил мнение, что сборная России по хоккею может быть допущена до участия в Кубке мира — 2024.

Напомним, что изначально Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. 16 марта россияне были отстранены от участия в Евротуре.