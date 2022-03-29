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Тарасенко набрал 500-е очко в регулярном розыгрыше НХЛ

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Официальный сайт НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко в матче регулярного розыгрыша Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс» набрал три очка по системе гол + пас. Это позволило ему набрать 500-е очко в играх регулярки.

Сегодня его команда победила «Ванкувер» со счетом 4:1. На счету Тарасенко две заброшенных шайбы и одна голевая передача. Также в этом матче двое других россиян «Блюз» — Иван Барбашев и Павел Бучневич, записали на свой счет по одной голевой передаче. Последний стал ассистентом Тарасенко в его первой заброшенной шайбе.

Всего в этом сезоне Владимир Тарасенко забросил 23 шайбы и отдал 35 голевых передач.

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» набрал свои 500 очков в НХЛ, проведя 589 матчей. Таким образом Тарасенко стал 22-м россиянином, которому удалось набрать полтысячи очков в регулярном чемпионате НХЛ.

Теперь Тарасенко будет преследователем Валерия Каменского, который набрал 501 очко за свою карьеру в НХЛ.

В 2019 году в составе «Блюз» Тарасенко впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что Овечкин и Кузнецов не смогли помешать «Каролине» разгромить свою команду.

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Хоккей. НХЛ
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