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Чемпион ОИ Рылов заявил, что его добило расторжение контракта со Speedo

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал о разрыве спонсорского контракта с экипировщиком Speedo.

«Добило лишение контракта со Speedo. Поэтому я решил, что хочу поддержать всю свою российскую коллегию, так сказать, и, в частности, паралимпийцев, которых отстранили. И сам не хотел принимать участие, потому что решил спокойно готовиться к другим стартам. Оставшиеся деньги по контракту они мне не выплатили, сказали, что отправили их в ООН на поддержку Украины», — сказал Рылов в эфире «Матч ТВ».

Рылов 18 марта принял участие в митинге-концерте в «Лужниках». После этого Speedo незамедлительно отказался от сотрудничества с россиянином.

Спортсмен не будет участвовать в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Будапеште с 18 июня по 3 июля 2022 года. Международная федерация водных видов cпорта (FINA) разрешила роccиянам и белоруcам выcтупить на них в нейтральном cтатуcе.

25-летний россиянин на Олимпийских играх — 2020 в Токио выиграл финальный заплыв на 200 метров на спине, а также на дистанции 100 метров на спине. Пловец дважды становился чемпионом мира, трижды — победителем мирового первенства на короткой воде.

Ранее Рылов объяснил, почему заблокировал украинцев в своих соцсетях.

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