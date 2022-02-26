Российские гимнасты будут выступать без гимна и флага на этапах Кубка мира

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что российские и белорусские спортсмены выступать в нейтральном статусе. Такое решение было принято исполкомом федерации из-за ситуации в Украине.

На соревнованиях под эгидой FIG не будут звучать гимны Россий и Белоруссии, также эти национальные команды не смогут выступать под национальным флагом.

Этапы Кубка мира и прочие мероприятия, запланированные в Белоруссии и России, на данный момент отменены.

Аналогичные меры были приняты по отношению к другим спортивным федерациям России. В частности, было объявлено, что под флагом и гимном не смогут выступать российские биатлонисты и лыжники. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону не будет участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в сезоне-2021/22.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.