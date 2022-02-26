Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Карты Mastercard и Visa продолжат работать на территории России даже после санкций 20:48
В МИД РФ призвали НАТО к ответу за свои поступки 20:47
Запад может ввести новые санкции против России из-за Украины 20:24
В Госдуме поддержали решение Союза биатлонистов сняться с оставшихся этапов... 20:22
В РФС отреагировали на сообщения представителей Польши о нежелании играть... 20:14
СМИ узнали об отправке Нидерландами противотанкового оружия Украине 20:01
Россия ввела ограничение на полеты румынских авиакомпаний в страну 19:56
Теннисист Рублев стал победителем турнира в Дубае 19:52
ВС РФ развивают наступление на всех направлениях после отказа Киева от переговоров 19:41
Еще одна страна Европы закроет воздушное пространство для самолетов РФ 19:41
Бесплатная ставка 2000 р.

Российские гимнасты будут выступать без гимна и флага на этапах Кубка мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Международная федерация гимнастики (FIG) сообщила, что российские и белорусские спортсмены выступать в нейтральном статусе. Такое решение было принято исполкомом федерации из-за ситуации в Украине.

На соревнованиях под эгидой FIG не будут звучать гимны Россий и Белоруссии, также эти национальные команды не смогут выступать под национальным флагом.

Этапы Кубка мира и прочие мероприятия, запланированные в Белоруссии и России, на данный момент отменены.

Аналогичные меры были приняты по отношению к другим спортивным федерациям России. В частности, было объявлено, что под флагом и гимном не смогут выступать российские биатлонисты и лыжники. Они смогут выступить в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону не будет участвовать в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU в сезоне-2021/22.

Оставшиеся этапы Кубка мира состоятся в финском Контиолахти, эстонском Отепя и норвежском Осло. Этапы Кубка IBU пройдут в швейцарском Ленцерхайде и итальянском Риднауне.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть