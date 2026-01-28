Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на Украине
Политика

В России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен

Политолог Мирзаян: удар США по Ирану стал более вероятен из-за прекрасной армады
Vahid Salemi/AP

Вероятность нанесения Соединенными Штатами ограниченного военного удара по Ирану возросла после того, как американские власти направили в регион «крупные силы». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Геворг Мирзаян.

«Ограниченный удар США по Ирану стал куда более вероятен после отправки в регион дополнительных американских войск. Не исключаю, что это все может быть элементом давления на власти Ирана, чтобы заставить пойти на сделку. Однако объемы войск Штатов в регионе действительно кратно возросли, что вызывает некоторые опасения», — сказал политолог.

Он пояснил, что с Ираном не получится провести такую же операцию, как Штаты осуществили в Венесуэле, даже несмотря на то, что со стороны действия американской администрации выглядят похожими.

«В Венесуэле как таковой военной операции не было. Это была спецоперация, нацеленная на похищение руководства страны по договоренности с политической верхушкой. В Иране такая история вряд ли пройдет, так как там другая политическая система. Скорее всего, в кейсе с Ираном речь идет о нанесении ограниченного военного удара по иранским объектам или высшему руководству», — заключил Мирзаян.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что крупные силы США движутся в сторону Ирана. Выступая перед сторонниками в штате Айова, он повторил утверждение о том, что в июне 2025 года США «уничтожили ядерные возможности» Тегерана.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — сказал Трамп.

Ранее американский аналитик заявил, что Трампу придется предпринять военные действия против Ирана.
 
Теперь вы знаете
Блокировка Telegram: пугалка или будущее? Как в РФ ограничивают мессенджер и могут ли запретить совсем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!