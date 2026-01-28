В России объяснили, почему удар США по Ирану стал более вероятен

Вероятность нанесения Соединенными Штатами ограниченного военного удара по Ирану возросла после того, как американские власти направили в регион «крупные силы». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился политолог Геворг Мирзаян.

«Ограниченный удар США по Ирану стал куда более вероятен после отправки в регион дополнительных американских войск. Не исключаю, что это все может быть элементом давления на власти Ирана, чтобы заставить пойти на сделку. Однако объемы войск Штатов в регионе действительно кратно возросли, что вызывает некоторые опасения», — сказал политолог.

Он пояснил, что с Ираном не получится провести такую же операцию, как Штаты осуществили в Венесуэле, даже несмотря на то, что со стороны действия американской администрации выглядят похожими.

«В Венесуэле как таковой военной операции не было. Это была спецоперация, нацеленная на похищение руководства страны по договоренности с политической верхушкой. В Иране такая история вряд ли пройдет, так как там другая политическая система. Скорее всего, в кейсе с Ираном речь идет о нанесении ограниченного военного удара по иранским объектам или высшему руководству», — заключил Мирзаян.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что крупные силы США движутся в сторону Ирана. Выступая перед сторонниками в штате Айова, он повторил утверждение о том, что в июне 2025 года США «уничтожили ядерные возможности» Тегерана.

«Кстати говоря, очередная большая прекрасная армада прямо сейчас красиво движется в сторону Ирана, так что посмотрим. Я надеюсь, что они пойдут на сделку», — сказал Трамп.

Ранее американский аналитик заявил, что Трампу придется предпринять военные действия против Ирана.