Свекровь Ольги Орловой умерла

Певица Ольга Орлова сообщила о смерти свекрови
Певица и телеведущая Ольга Орлова сообщила в Telegram-канале о смерти свекрови Ангелины.

Причина смерти неизвестна. Поклонники передали соболезнования певице.

«Теперь у Ани есть ангел на небе… Бабушка Ангелина», — заявила артистка.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. На момент беременности звезде было 45 лет. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной.

В январе 2026-го Ольга Орлова рассказала в рамках рубрики «Вопрос-Ответ», что переживает непростой период в жизни, поэтому часто появляется в социальных сетях в грустном настроении.

Одна из подписчиц сказала телеведущей, что та выглядит грустной в последнее время. Орлова, в свою очередь, подтвердила слова фанатки, написав: «У меня непростой период…».

Ранее умер народный артист СССР Владислав Чернушенко.
 
