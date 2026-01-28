Появились подробности об условиях содержания россиянок, задержанных у военной базы в США

Задержанные у базы в США россиянки пребывают в иммиграционном центре в Сан-Диего

Россиянки, которых задержали у военной базы США, содержат в иммиграционном центре в Сан-Диего. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, гражданки РФ Наталия и Кристина находятся под стражей службы иммиграционного и таможенного контроля США (Immigration and Customs Enforcement).

«Согласно информации, доступной в системе ICE, Наталия, уроженка России, содержится в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Сан-Диего. В этом же центре под стражей ICE находится и Кристина, также являющаяся гражданкой России», — говорится в материале.

26 января в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщалось, что в Калифорнии задержали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на военную базу Кэмп-Пендлтон, когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's.

Девушки ехали в Сан-Диего и решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор привел их на территорию военной базы морской пехоты. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей.