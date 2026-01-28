Размер шрифта
Стало известно о судьбе капитана захваченного США танкера «Маринера»

Sky News: США вывезли с территории Британии капитана «Маринеры» и его помощника
Juan Carlos Hernandez/Reuters

Береговая охрана США вывезла капитана захваченного танкера «Маринера» Автандила Каландадзе и его первого помощника с территории Великобритании. Об этом сообщила главный прокурор Шотландии Рут Чартерис в эфире телеканала Sky News.

Сейчас Каландадзе и его помощник находятся на борту судна береговой охраны США «Манро», уточнила Чартерис.

По данным канала, 26 января адвокаты жены Каландадзе Натии Дзадзамы подали в Эдинбургский суд прошение о запрещении вывоза судна и его экипажа за пределы юрисдикции шотландского суда. Суд ввел запрет на вывоз «Маринеры» и ее капитана за пределы Шотландии. Однако 27 января решение было отозвано, поскольку появилась информация о том, что капитан и его первый помощник уже покинули британские территориальные воды.

Утром 28 января прокуратура Шотландии получила электронное письмо от министерства юстиции, подтверждающее вывоз Каландадзе. Мужчины больше не находятся в территориальной юрисдикции суда Шотландии.

Адвокат Дзадзамы Аамер Анвар заявила, что Каландадзе и его помощник были «схвачены и вывезены под покровом темноты».

Остальные 26 членов экипажа покинули корабль и прошли оформление в центре армейского резерва в шотландском городе Инвернессе. Чартерис уточнила, что ни один из них не подавал прошение о предоставлении убежища. Мужчин разместили в гостинице в городе Элгин.

О захвате судна M/V Bella 1 («Маринера» стало известно вечером 7 января. Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике, он следовал в сторону Мурманска. Вашингтон обвинил «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы.

Ранее в генконсульстве заявили, что Россия добивается консульского доступа к членам экипажа «Маринеры».
 
