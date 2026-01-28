Размер шрифта
В РПЦ призвали вузы бороться с неоязычеством

Митрополит Евгений: вузам необходимо бороться с неоязычеством
Владимир Песня/РИА Новости

Председатель синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (в миру Алексей Кульберг) призвал российские вузы бороться с неоязычеством. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы призвать руководство вузов, всех тех, кто влияет на этот процесс, со всем вниманием отнестись к подобным явлениям, носящим деструктивный характер по отношению к отечественному образованию», — подчеркнул митрополит в рамках конференции «Духовно-нравственное воспитание в высшей школе».

По его словам, насаждение негативного отношения к христианским корням великой русской культуры, нашего национального достояния, прямо противоречит указу о сохранении традиционных российских духовно-нравственных ценностей и стратегии государственной безопасности.

19 июня заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев на пресс-конференции в медиагруппе «Россия сегодня» говорил, что отдельные неоязыческие движения представляют угрозу обществу. Он привел примеры нападений на православные храмы и кресты, поджогов и насилия, добавив, что агрессия исходит именно от радикальных неоязычников.

Ранее врач связал смену имени Поклонской с модой на неоязычество.
 
