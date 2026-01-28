Россиянин приревновал бывшую жену к таксисту и напал на него с ножом

Волгоградец получил шесть лет колонии за нападение на таксиста

Житель Волгоградской области приревновал бывшую жену к таксисту и ударил его ножом. Об этом сообщает прокуратура региона.

53-летний пьяный обвиняемый увидел свою бывшую супругу в автомобиле такси. Заподозрив водителя в отношениях с женщиной, мужчина дважды ударил его ножом в грудь. Потерпевший оказал сопротивление и сумел вырваться. После нападения ему была оказана медицинская помощь.

Нападавшего задержали, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования фигурант не признал своей вины. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

