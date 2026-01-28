Размер шрифта
Академик объяснил отсутствие вакцины от вируса Нипах

Чумаков: производство вакцины от вируса Нипах пока экономически не оправдано
Vito Corleone/Global Look Press/Keystone Press Agency

Произошедшая в Индии вспышка вируса Нипах, скорее всего, не вызовет эпидемию или пандемию. Однако сам вирус может стать более заразным, если ему «помогут», поэтому стоит создавать платформу для быстрого производства вакцин, рассказал в интервью РИА Новости главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков.

По его словам, отсутствие вакцины от Нипаха связано не со сложностью ее изготовления, а скорее «отсутствием экономического и эпидемиологического смысла — заразившихся слишком мало».

«Принципиальных препятствий для разработки нет. Если возникнет реальная массовая угроза, создать вакцину можно будет относительно быстро», — отметил Чумаков.

Распространение опасного для жизни вируса Нипах зафиксировали вблизи индийского города Калькутта. На данный момент подтверждено пять случаев заражения, заболели только медицинские работники. Одна из медсестер впала в кому. Около ста человек, контактировавших с заболевшими, сейчас находятся на карантине.

Препаратов или вакцин для лечения заболевших на данный момент нет. Туристам рекомендуют соблюдать повышенные меры предосторожности. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый предупредил о риске завоза вируса Нипаха в Россию.
 
