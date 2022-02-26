Смолов впервые забил после возвращения в «Динамо» и вывел команду в лидеры РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов стал автором победного гола в матче столичного клуба против подмосковных «Химок» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый матч после рестарта сезона получился очень насыщенным. На 35-й минуте нападающий сборной России поразил ворота Ильи Лантратова. Под занавес первого тайма прямую красную карточку получил шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол. Но недолго команды играли в неравных составах. В начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Однако и это не стало последним удалением в этом матче. В середине тайма прямую красную карточку получил новичок подмосковной команды Николас Лоуренс. В концовке встречи преимущество «Динамо» увеличили польский полузащитник Себастьян Шиманьски и россиянин Даниил Фомин (3:0).

Таким образом после этой победы «Динамо» набирает 39 очков и обходит петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака проведут свой матч 28 февраля против «Рубина».

Напомним, что Смолов перешел в «Динамо» в это межсезонье. Он является воспитанником бело-голубых и выступал за клуб с 2007 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что спонсор москвичей банк ВТБ отдаст акции ФК «Динамо» после введения санкций со стороны США и Великобритании.