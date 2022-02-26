Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ФРГ прокомментировали возможное прекращение поставок российского газа 16:21
Венгрия отказалась блокировать санкции против России 16:19
Украина отказалась от переговоров с Россией 16:19
В чемпионате России по футболу сменился лидер 16:15
Турция предложила организовать переговоры России и Украины 16:05
Восточный комитет экономики Германии: вопрос с «Северным потоком — 2» закрыт... 16:00
Песков заявил, что Россия в ответ на санкции Запада выработает эффективные меры 15:54
Песков рассказал о приказе Путина приостановить продвижение ВС РФ на Украине 15:45
ФСБ: националисты расстреляли военнослужащего ВС Украины, пытавшегося найти убежище... 15:44
Госдеп США призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию 15:44
Бесплатная ставка 2000 р.

Смолов впервые забил после возвращения в «Динамо» и вывел команду в лидеры РПЛ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов стал автором победного гола в матче столичного клуба против подмосковных «Химок» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Первый матч после рестарта сезона получился очень насыщенным. На 35-й минуте нападающий сборной России поразил ворота Ильи Лантратова. Под занавес первого тайма прямую красную карточку получил шведский защитник «Химок» Филип Дагерстол. Но недолго команды играли в неравных составах. В начале второго тайма за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Однако и это не стало последним удалением в этом матче. В середине тайма прямую красную карточку получил новичок подмосковной команды Николас Лоуренс. В концовке встречи преимущество «Динамо» увеличили польский полузащитник Себастьян Шиманьски и россиянин Даниил Фомин (3:0).

Таким образом после этой победы «Динамо» набирает 39 очков и обходит петербургский «Зенит» в турнирной таблице РПЛ. Стоит отметить, что подопечные Сергея Семака проведут свой матч 28 февраля против «Рубина».

Напомним, что Смолов перешел в «Динамо» в это межсезонье. Он является воспитанником бело-голубых и выступал за клуб с 2007 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что спонсор москвичей банк ВТБ отдаст акции ФК «Динамо» после введения санкций со стороны США и Великобритании.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть