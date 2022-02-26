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Польша не намерена играть с Россией в стыках к ЧМ

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РИА Новости

Президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша в своем Twitter рассказал о намерении сборной Польши отказаться от игры с Россией в стыковом матче отбора к чемпионату мира в Катаре.

«Хватит слов, пора действовать! Сборная Польши не намерена играть в стыковом матче со сборной России из-за эскалации ситуации на Украине. Это единственно верное решение. Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», — написал Кулеша.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче чемпионата мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. На данный момент место проведения матча еще не выбрано. Встреча должна была проходить в Москве на стадионе «Динамо». Однако после событий в Украине Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить принимать домашние матчи российской сборной и клубов в еврокубках на территории нашей страны. Это постановление также коснулось украинских клубов и национальной команды.

Ранее сообщалось, что в президент Сербии Александр Вучич выразил готовность принять домашние матчи московского «Спартака» в Лиге Европы.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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