Тарпищев ответил, как поражение от Надаля скажется на рейтинге Медведева

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев ответил на вопрос, как отразится поражение Даниила Медведева от Рафаэля Надаля на статусе первой ракетки мира.

«Вообще никак не отразится. Он обогнал Джоковича на 150-200 очков. Но в целом это ничего не значит. До «Большого шлема» Медведев будет первым. Такой турнир даст много очков, именно там все и будет решаться. Там надо играть и думать, каким ты станешь», — передает слова Тарпищева «Спорт-Экспресс».

Сегодня Даниил Медведев уступил в полуфинальном матче турнира ATP-500 в Акапулько Рафаэлю Надалю. Встреча продлилась два часа и завершилась победой испанца в двух сетах: 3:6, 3:6. В финальном матче Рафаэль Надаль сыграет против Кэмерона Норри.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Медведев и Надаль в январе этого года уже встречались друг с другом. Тогда россиянин проиграл и упустил шанс стать первой ракеткой мира. Однако после выхода в полуфинал турнира в Акапулько и вылета Новака Джоковича с турнира в Дубае Медведев выйдет на первую позицию. Рейтинг обновится в понедельник, 28 февраля.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал свое второе поражение подряд от Надаля, заявив, что ему не хватило энергии.