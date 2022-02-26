В «Зените» отреагировали на информацию о разрыве контракта с Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опровергла информацию о разрыве контракта с украинским защитником Ярославом Ракицким.

«Контракты со всеми футболистами действуют и выполняются в соответствии с контрактными условиями», — передает слова пресс-службы клуба «Спорт-Экспресс».

Соглашение украинского футболиста с российским клубом действует до лета 2022 года.

Ракицкий перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в начале 2019 года. В составе сине-бело-голубых футболист провел 108 матчей, забил семь мячей и сделал 11 результативных передач. Стоит отметить, что Ракицкий перестал получать вызов в национальную команду, когда пополнил состав российского клуба.

«Зенит» закончил свое выступление в Лиге Европы, по сумме двух матчей уступив испанскому «Бетису».

После 18 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) сине-бело-голубые занимают первое место. Подопечные Сергея Семака набрали 38 очков и опережают своего ближайшего преследователя, московское «Динамо», на два очка.

Следующую игру «Зенит» проведет дома против «Рубина». Матч пройдет 28 февраля.

Ранее Александр Тарханов заявил, что вопрос с чемпионством «Зенита» еще не решен.