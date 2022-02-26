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Защитник «Коламбуса» Гавриков рассказал о своем состоянии после попадания шайбы в голову

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РИА Новости

Российский защитник клуба «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков прокомментировал свое состояние после того, как получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против »Каролины Харрикейнз».

В одном из игровых эпизодов российскому хоккеисту в голову попала шайба. В итоге Гавриков был вынужден покинуть ледовую площадку.

«Конечно, это болезненное повреждение. Сколько швов наложили? Не беспокойтесь об этом. Жена сказала, что теперь я похож на Гарри Поттера», — приводит слова Гаврикова с пресс-конференции журналист Джефф Свобода в Twitter.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Гавриков принял участие в 50 матчах, в которых дважды сам поражал ворота соперников и сделал 21 результативную передачу при коэффициенте полезности »+5». Всего за всю карьеру в Национальной хоккейной лиге он принял участие в 174 играх, забросив девять и сделав 44 результативные передачи при коэффициенте полезности »-7».

Игра завершилась поражением «Коламбуса» со счетом 0:4.

Ранее сообщалось, что Гавриков получил травму во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против »Каролины Харрикейнз».

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Хоккей. НХЛ
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