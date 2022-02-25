FIS отменила все этапы Кубка мира в России

Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение отменить все оставшиеся этапы Кубка мира в России.

«После тщательных консультаций со своими заинтересованными сторонами FIS решила, что в интересах безопасности всех участников и сохранения честности чемпионата мира все оставшиеся этапы Кубка мира, запланированные на период до конца 2021 года, и которые должны были состояться в России, будут отменены или перенесены в другое место», — сказано на официальном сайте FIS.

В России были запланированы Кубок мира по ски-кроссу, Кубок мира по акробатике, Кубок мира по прыжкам с трамплина среди женщин и Кубок мира по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти в конце февраля и в конце марта в Солнечной долине, Ярославе, Нижнем Новгороде и Тюмени соответственно.

Также отмечается, что спортсмены уже прибыли в Россию для участия в соревнованиях по ски-кроссу и акробатике, которые должны были пройти в эти выходные. Теперь FIS планирует оперативно отправить участников домой.

Ранее в Федерации лыжных видов спорта Норвегии заявили, что не отправят своих спортсменов в Россию, если соревнования не будут перенесены.