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Агент: на западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй

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ФК «Зенит»/РИА «Новости»

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что в настоящее время в Европе нет сильного спроса на российских футболистов. Его слова передает «Чемпионат».

«А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе. На западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй, который получает неадекватно большие деньги за уровень своего мастерства и по определению плохо адаптируется в Европе», — сказал Маньяков.

Напомним, что из российских игроков в топ-5 лиг выступают Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Алексей Миранчук («Аталанта», чемпионат Италии), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Александр Кокорин («Фиорентина», Италия).

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Эйден Макгиди вспомнил период выступлений за столичный клуб.

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Футбол. Чемпионат России
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