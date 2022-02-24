Агент: на западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй

Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что в настоящее время в Европе нет сильного спроса на российских футболистов. Его слова передает «Чемпионат».

«А когда он был, этот спрос? Только после развала СССР, когда ребята массово поехали за рубеж. Там и жизнь была лучше, и платили больше. А сейчас наш чемпионат не мониторят в Европе. На западе существует стереотип, что российский футболист — это лентяй, который получает неадекватно большие деньги за уровень своего мастерства и по определению плохо адаптируется в Европе», — сказал Маньяков.

Напомним, что из российских игроков в топ-5 лиг выступают Александр Головин («Монако», чемпионат Франции), Алексей Миранчук («Аталанта», чемпионат Италии), Денис Черышев («Валенсия», Испания), Никита Иосифов («Вильярреал», Испания), Александр Кокорин («Фиорентина», Италия).

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