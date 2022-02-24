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Тарасова назвала Тутберидзе выдающимся тренером

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РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о коллеге Этери Тутберидзе.

«Уже три Олимпиады подряд Тутберидзе готовит олимпийских чемпионов. Конечно, она выдающийся тренер.

Какие тут могут быть вопросы? Сильный тренер и сильный тренерский штаб», — приводит слова Тарасовой Sport24.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине подопечные Тутберидзе завоевали сразу три медали: Анна Щербакова стала победителем в женском одиночном катании, Александра Трусова — второй. В соревнованиях пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов также завоевали серебряные награды.

Еще одна воспитанница Тутберидзе, Камила Валиева, стала четвертой в личном турнире, хотя лидировала после короткой программы. В активе 15-летней фигуристки на Играх 2022 года есть золотая медаль в командном турнире.

На прошлой Олимпиаде ученицы Тутберидзе также заняли два первых призовых места в женском одиночном катании.

Ранее Татьяна Тарасова оценила реакцию серебряной призерки Пекина-2022 Александры Трусовой на собственный прокат в произвольной программе.

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