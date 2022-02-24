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Экс-вратарь «Спартака» уверен, что сборная Польша обыграет Россию в стыковом матче ЧМ

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РИА Новости

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски уверен, что национальная команда сможет победить Россию полуфинале стыкового турнира чемпионата мира — 2022.

«Не сомневаюсь, что мы можем обыграть сборную России в Москве. Я верю в то, что польская сборная полностью мотивирована и не поддается истерии. Жаль, что матч пройдет не на заполненных «Лужниках», было бы лучше», — написал поляк в Twitter.

Сборные России и Польши сыграют в полуфинальном стыковом матче ЧМ-2022 в Катаре. Игра состоится 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Победитель пары 29 марта встретится с сильнейшим в противостоянии сборных Швеции и Чехии.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил о желании перенести стыковой матч чемпионата мира по футболу 2022 года против сборной России на нейтральное поле.

По его словам, в стране опасаются за безопасность футболистов на фоне признания ДНР и ЛНР.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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