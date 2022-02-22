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Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов — о Большунове: это явление, как Пушкин

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал об успехах Александра Большунова на Олимпиаде-2022 в Пекине. Российский лыжник в Китае выиграл три золотые олимпийские медали.

«Вы вспомните, сколько прошло лет после успехов в Инсбруке, Николая Зимятова в Лейк-Плэсиде. Тренируются тысячи, но на пьедестал поднимаются единицы. Большунов – это явление, как Пушкин. Нет сегодня другого. Тренироваться могут многие, а Большунов может быть один на 10-20 лет. Мы же прекрасно понимаем, что спорт – это как поэзия, как киноискусство: есть выдающиеся личности. Вот он родился. Правильный климат, правильное настроение создала Вяльбе. Бородавко – профессионал. Но ведь какой был перерыв до этого успеха, правильно? Сочи – ну, это неоднозначно: там у нас наотнимали медали, мы опозорились. Слава богу, что родилось это поколение, но давайте говорить так: без Большунова ничего бы не было. Не дали бы выиграть ничего», — сказал Большунов в интервью «Газете.Ru».

На Олимпиаде в Пекине Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Всего российские лыжник и выиграли в Пекине 11 олимпийских наград.

Ранее Тихонов рассказал о причинах успеха в Пекине российских лыжников.

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