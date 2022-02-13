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Роналду плюнул в своего одноклубника после ничьей с «Саутгемптоном»

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Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в матче 25-го тура Английской премьер-лиги против «Саутгемптона» (1:1).

По информации Daily Express, после окончания встречи португальский форвард «МЮ» Криштиану Роналду плюнул в своего одноклубника Энтони Элангу.

После 24 матчей «Манчестер» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 40 очков. «Саутгемптон» занимает 10-ю позицию, набрав 29 баллов.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии игрок принял участие в 20 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.

Ранее российский ведущий Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» пошутил о безголевой серии Криштиану Роналду.

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Футбол. Чемпионат Англии
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