Ургант о Роналду: где-то рассмеялся Кокорин

Российский ведущий Иван Ургант в своей передаче «Вечерний Ургант» пошутил о безголевой серии нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Роналду повторил свой анти-рекорд 2010 года: в пяти играх не может поразить ворота соперника. Сейчас где-то Кокорин рассмеялся: «Пять игр? Не пять сезонов?» Сейчас непонятна причина такого спада», — сказал Ургант.

Ранее сообщалось, что Роналду повторил свою худшую серию без голов.

Он не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без забитых мячей с 2010 года. Тогда выступая за мадридский «Реал» футболист также не мог забить на протяжении пяти матчей подряд.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии игрок принял участие в 19 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.