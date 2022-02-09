Овечкин догнал Арнотта и Стэнли по проведенным матчам в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Коламбус Блю Джекетс» (4:5).

Александр отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова. «Кэпиталз» вели по ходу матча в две шайбы, но не смогли удержать преимущество. Более того, «Вашингтон» проигрывал в концовке встречи. Ему удалось сравнять счет на последних минутах, но «Коламбус» смог вновь поразить ворота «столичных» в конце основного времени, что позволило им одержать победу.

Эта встреча для россиянина стала 1244-й в карьере НХЛ. Капитан «столичных» вышел на 95-е место в истории лиги по этому показателю, догнав Джейсона Арнотта и Аллана Стэнли. На 94-м месте располагается швед Даниэль Альфредссон, в активе которого 1246 матчей в карьере НХЛ.

В этом сезоне на счету Овечкина 29 заброшенных шайб и 30 результативных передач в 47 играх. Он продолжает погоню за Уэйном Гретцки в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в сезоне 2012/13 он играл за московское «Динамо».

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место в списке лучших российских ассистентов в истории НХЛ.