Роналду повторил свой антирекорд

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду повторил свою худшую серию без голов. Об этом сообщает Sky Sports Statto в Twitter.

Напомним, «МЮ» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграл вничью с «Бернли» (1:1). 37-летний португалец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 68-й минуте. Однако отметиться результативными действиями нападающий не смог.

Роналду не может забить на протяжении пяти матчей подряд, что является повторением его худшей серии без забитых мячей с 2010 года. Тогда выступая за мадридский «Реал» футболист также не мог забить на протяжении пяти матчей подряд.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии игрок принял участие в 19 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду стал рекордсменом по числу подписчиков в социальной сети Instagram.