Шведскому бойцу чеченского происхождения Чимаеву отказали во въезде в США из-за проблем с визой

Шведский боец ММА чеченского происхождения Хамзат Чимаев в первой половине января прилетел в США, но в местном аэропорту ему отказали во въезде в страну. Об этом сообщает Sport24.

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что следующим соперником Чимаева может быть Гилберт Бернс или Висенте Луке.

Сейчас Чимаев проводит тренировочные сборы в Таиланде и готовится к следующему бою, который должен состояться в Бразилии.

На турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби на «Бойцовском острове», Чимаев одержал победу над представителем Китая Ли Джинлиангом удушающим приемом. При этом оппонент шведа не нанес ни одного удара.

В профессиональной карьере боец провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020 года. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее сообщалось, что Хабиб высказался о возможном бое с Чимаевым.