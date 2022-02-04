Хабиб высказался о возможном бое с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Full Send Podcast высказался о возможном поединке с шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

«Я никогда не дрался в полусреднем весе. Чимаев также выступает в среднем дивизионе — есть много вызовов. Сейчас Чарльз Оливейра тоже очень хорош. Всегда будут чемпионы, со мной или без меня. Но кого это волнует? Я закончил карьеру, у меня есть свой промоушен. Если кто-то хочет вызова, окей, я дам вам, ребята, хорошую платформу. Присоединяйтесь ко мне в Eagle FC, и я найду вам хорошего соперника», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

В профессиональной карьере Чимаев провел десять поединков и одержал десять побед. Его рекорд в UFC — 4-0. Бой против Джинлианга стал для Чимаева первым с 19 сентября 2020. Тогда он нокаутировал американца Джеральда Миршерта.

Ранее Хабиб рассказал, когда начал терять интерес к ММА.