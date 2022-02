Футболиста «Вест Хэма» могут привлечь к ответственности за то, что он пнул свою кошку

Защитник «Вест Хэма» Курт Зума может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение с животными. Об этом сообщается в Telegram-канале ESPN FC.

В интернете появился видеоролик, в котором футболист бьет свою кошку ногой.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Зума принял участие в 12 встречах, в котором ему удалось забить один мяч. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость французского защитника составляет €32 млн.

«Вест Хэм» располагается на пятой строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 37 очков.

Ранее сообщалось, что экс-нападающий сборной Бразилии Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения за групповое изнасилование.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It's absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j