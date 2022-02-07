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Роналду установил уникальное достижение

Роналду стал первым в мире человеком с 400 млн подписчиков в Instagram

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cristiano/Instagram

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду в очередной раз стал рекордсменом по числу подписчиков в Instagram.

Количество подписавшихся на 37-летнего форварда достигло отметки в 400 млн. Это абсолютный рекорд среди всего населения планеты. Большее количество подписчиков на текущий момент только у аккаунта самой социальной сети — 469 млн.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ португалец принял участие в 18 матчах, в которых ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее Роналду ответил на вопрос, сколько еще планирует играть в футбол.

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Футбол. Чемпионат Англии
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