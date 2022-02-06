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Легенда «Манчестер Юнайтед» рассказал о своих проблемах с алкоголем

Легенда «МЮ» Руни рассказал о своих проблемах с алкоголем

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Reuters

Главный тренер «Дерби Каунти» и легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал о временах, когда он испытывал проблемы с алкоголем. Слова Руни передает The Telegraph со ссылкой на документальный фильм Amazon о нем.

«Было время, когда у меня была пара дней без футбола, и я просто запирался где-нибудь и просто пил, стараясь выкинуть все из головы. Когда что-то происходило в моей жизни, это всегда было связано с алкоголем. И поэтому мне пришлось решать этот вопрос. Теперь у меня нормальные отношения с алкоголем. Проблем нет. Я временами выпиваю, но не так, как прежде. Все под контролем. Но никогда не было такого момента, когда я считал себя алкоголиком», – сказал Руни.

За свою карьеру Руни выступал за «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», клуб MLS «Ди Си Юнайтед» и «Дерби Каунти», в котором Уэйн завершил карьеру игрока. На клубном и международном уровне Руни провел 731 матч, в которых забил 312 мячей, а также отметился 101 голевой передачей.

Руни пять раз выигрывал главный трофей чемпионата Англии, а также становился обладателем кубка Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Уэйн Руни нанес травму своему игроку на тренировке.

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Футбол. Чемпионат Англии
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