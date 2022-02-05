Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В США заявили о намерении «удерживать Россию от опасных действий» 06:59
Тренер сборной России по мини-футболу рассказал об атмосфере в команде после... 06:55
Снег и до -7°C ожидается в Москве 06:49
Овечкин оценил пародию на себя в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ 06:49
Россия обвинила США в двуличии из-за Deutsche Welle 06:45
Американская фигуристка Чен: готова побороться с одной из русских девочек 06:42
Меган Маркл раскрыла секрет своей стройности и красоты 06:25
DPA: Киев направил ФРГ «список пожеланий» военной помощи 06:17
В Подмосковье на годовалого ребенка с 25 этажа упала глыба льда 06:03
На Украине рассказали о «запрете» США для Зеленского 05:54
Бесплатная ставка 2000 р.

Миранчук поздравил сборную России с победой над Украиной на ЧЕ по мини-футболу

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Soccrates Images/Getty Images

Футболист московского «Локомотива» Антон Миранчук поздравил сборную России с победой над Украиной на чемпионате Европы по мини-футболу.

«Так держать. С победой», — написал Миранчук в Instagram.

Сборная России одержала победу со счетом 3:2.

Во время матча украинские болельщики выкрикивали оскорбительные слоганы национального и политического характера.

У победителей забитыми мячами отличались Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов. У украинцев голы на счету Евгения Серого и Даниила Абакшина.

На 39-й минуте украинец Петр Шотурма не реализовал пенальти.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением о победе сборной России над Украиной в матче 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу.

«Такие концовки принято называть валидольными. Я очень сильно переживал. Тактически российская сборная сыграла грамотно. Заслуженная победа», — сказал Колосков.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть