Американский журналист согласился со словами Медведева, что у фанатов на AO «нет мозгов»

Американский журналист Киран Фрэнсис в своей статье, опубликованной в издании The Sporting News, поделился мыслями о резких высказываниях российского теннисиста Даниила Медведева.

Во время проигранного финала Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем российский спортсмен резко реагировал на реакцию австралийской публики. «Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, все очень плохо, да?» — такими словами реагировал российский теннисист.

«В финальном матче Открытого чемпионата Австралии во время тирады Даниила в адрес судьи на вышке Джона Блома россиянин был совершенно прав.

В многотысячной толпе на спортивных соревнованиях всегда найдется какой-нибудь идиот, но на Открытом чемпионате Австралии этого года проблемы с поведением зрителей возникали слишком часто», — отметил Фрэнсис.

Встреча завершилась волевой победой Рафаэля Надаля в пяти сетах со счетом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

Для Надаля эта победа на турнирах Большого шлема стала 21-й в карьере — до него такая цифра не покорялась никому в истории. При этом 35-летний испанец завоевал трофей, пропустив полгода из-за травмы и перенеся при этом коронавирус.

У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема — в 2021 году он выиграл US Open. Таким образом, он не смог стать первым в истории теннисистом, который выиграл свой второй Большой шлем сразу после первого.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Аслан Карацев высказался по поводу слов второй ракетки мира Даниила Медведева.