Нападающий «Арсенала» расторг контракт с клубом и перейдет в «Барселону»

Форвард Пьер-Эмерик Обамеянг расторг контракт с «Арсеналом» и перейдет в «Барселону». Об этом сообщает BBC.

По данным источника, габонец достиг договоренности с лондонским клубом о расторжении соглашения и сможет перейти в каталонский клуб в статусе свободного агента даже после закрытия зимнего трансферного окна.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 встречах, в которых ему удалось забить четыре мяча и сделать одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в €15 млн.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию закрытия трансферного окна в Европе.

Ранее сообщалось, что нападающий «Спартака» Эсекель Понсе продолжит карьеру в испанском «Эльче».