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Роналду ответил, сколько еще планирует играть в футбол

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Phil Noble/Reuters

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в документальном сериале Netflix «Я — Джорджина» ответил на вопрос, сколько еще он планирует играть в футбол.

«Даже в отпуске я поддерживаю свою форму. Я планирую играть в футбол еще несколько лет. Но то, что не делаю... Я делаю в отпуске то, что я обычно не делаю в течение сезона», — сказал Роналду.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне АПЛ португалец принял участие в 18 матчах, в которые ему удалось забить восемь мячей и сделать три результативные передачи.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

Ранее стало известно, почему Роналду не перешел в «Манчестер Сити» летом.

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Футбол. Чемпионат Англии
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