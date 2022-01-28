Фанаты «Крыльев Советов» объявили бойкот соревнованиям, на которых будет введет Fan ID

Фанаты «Крыльев Советов» в своей группе ВК заявили о бойкоте соревнований, на которых будет введен паспорт болельщика (Fan ID).

«Мы не собираемся делать документы, по своей сути дублирующие действующие нормы законодательства, в связи с чем заявляем о бойкоте всех соревнований, на которых будет введен Fan ID. Очень надеемся, что те, кто принимает подобные законы, прекратят превращать нашу страну в главы из книги «1984» и впредь не допустят содержание в законе фраз типа «имеется информация о намерении совершить противоправное действие», — сказано в сообщении.

Напомним, что с 1 июня 2022 года вступит в силу закон о введении электронного документа Fan ID, который поможет идентифицировать участника соревнования в целях обеспечения безопасности. Сообщается, что после введения системы, фанаты смогут попасть на ряд спортивных мероприятий только после оформления необходимых для этого документов.

Свое решение о бойкоте игр, на которых нужен будет Fan ID, уже высказали сообщества болельщиков столичных ЦСКА, «Спартака», а также «Зенита», «Ростова» «Краснодара» и ряд других клубов.

Ранее руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов выступил против закона о введении паспорта болельщика.