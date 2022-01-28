Хабиб обратился к UFC и Bellator: Eagle FC уже здесь

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции обратился к ведущим промоушенам, преподнеся свою лигу Eagle FC в качестве их весомого конкурента.

«Крупные организации, такие как UFC, Bellator, должны быть осторожны со своими бойцами, потому что Eagle FC уже здесь. Конечно, мы пытаемся подписать хороших спортсменов, великих спортсменов с хорошими именами. В то же время мы работаем и с молодым поколением. У нас есть две цели. Я просто хочу сказать: будьте осторожны. Если они не будут обращаться с хорошими бойцами достойно, то Eagle FC примет их», – сказал Нурмагомедов.

В ночь на 29 января в Майами в главном поединке Eagle FC 44 сойдутся Сергей Харитонов и Тайлер Спонг.

Хабиб Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца.

После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее Нурмагомедов пригласил легендарного футболиста Дэвида Бекхэма посетить турнир Eagle FC.